Nel tepore equatoriale di Singapore, mentre l'alba tinge di rosa i grattacieli di Marina Bay, l'aria porta ancora l'eco di antiche spezie: cardamomo, cannella e pepe nero. È qui che inizia un viaggio attraverso le rotte marittime storiche che per secoli hanno connesso civiltà lontane, trasformando semplici vie d'acqua in ponti tra culture e mercati che hanno cambiato il mondo. Le onde dello Stretto di Malacca sussurrano storie di giunche cinesi cariche di seta, velieri arabi gonfi di incenso e navi portoghesi in cerca delle preziose spezie delle Molucche. Questo corridoio d'acqua, lungo appena 800 chilometri, ha visto passare imperi e fortune, diventando il cuore pulsante del commercio asiatico.

© Nonewsmagazine.com - Viaggio nel sud-est asiatico sulla via delle spezie