Viaggio alla scoperta della Russia
Quando si attraversa la Piazza Rossa per la prima volta, il tempo sembra sospendersi tra le cupole a cipolla di San Basilio e le mura del Cremlino che custodiscono otto secoli di storia. La capitale russa si rivela come un libro aperto dove ogni pagina racconta di zar, rivoluzioni e rinascite artistiche che hanno plasmato non solo la Russia, ma l’intera cultura europea. Il Cremlino si erge come una cittadella fortificata nel centro di Mosca, testimone silenzioso del potere imperiale e sovietico. Passeggiando attraversi i suoi cortili lastricati, tra la Cattedrale dell’Assunzione e il Palazzo delle Sfaccettature, si percepisce il peso della storia russa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: viaggio - scoperta
In Vespa alla scoperta di Capo Nord “Il mio viaggio in moto di 4.500 km”
Un viaggio nel Mediterraneo tra eleganza, benessere e scoperta: due itinerari MSC da non perdere
Bvlgari, viaggio alla scoperta delle preziose icone della maison
Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Pulo senza bisogno di scendere fisicamente nella dolina: è questo l'obiettivo di "Orbita – endless exploration", il nuovo progetto che... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Nel centenario della sua nascita, un viaggio alla scoperta della vita e delle opere di Andrea Camilleri, il maestro che ha conquistato milioni di lettori. Sabato #6settembre in prima serata su #Rai1: #Camilleri100. #AndreCamilleri - X Vai su X
Totti è disposto a rinunciare al viaggio in Russia, ma chiede l’intervento di un “organo competente” - Non si placa la bufera attorno a Francesco Totti e al suo viaggio a Mosca in programma il prossimo 8 aprile. fanpage.it scrive
Totti e il viaggio in Russia: "Vado a Mosca da sportivo ma se mi chiedono di rinunciare..." - Francesco Totti mette un punto definitivo alle polemiche che vanno avanti da giorni sull’evento che lo vedrà impegnato in Russia ad aprile. Come scrive iltempo.it