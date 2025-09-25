viaggio alla scoperta della russia

Quando si attraversa la Piazza Rossa per la prima volta, il tempo sembra sospendersi tra le cupole a cipolla di San Basilio e le mura del Cremlino che custodiscono otto secoli di storia. La capitale russa si rivela come un libro aperto dove ogni pagina racconta di zar, rivoluzioni e rinascite artistiche che hanno plasmato non solo la Russia, ma l’intera cultura europea. Il Cremlino si erge come una cittadella fortificata nel centro di Mosca, testimone silenzioso del potere imperiale e sovietico. Passeggiando attraversi i suoi cortili lastricati, tra la Cattedrale dell’Assunzione e il Palazzo delle Sfaccettature, si percepisce il peso della storia russa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

