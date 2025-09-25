Viadana incidente sul lavoro | batte la testa mentre monta un cassone su un trattore agricolo

Viadana (Mantova), 25 settembre 2025 – Infortunio sul lavoro, mercoledì sera, in via Leopardi a Bellaguarda di Viadana, all’interno dell’azienda agricola Carnevali. Un socio della ditta, un uomo di 57 anni residente in zona, è rimasto vittima di un incidente mentre s tava montando un cassone a un trattore agricolo. Durante l’operazione, il lavoratore ha riportato un trauma cranico che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Allertato il 118, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’l’ospedale Oglio Po. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri di Viadana e i tecnici dell’ATS, che si occupando dei rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica dio quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

