Viadana fermati per un controllo | nel furgone trovati 350 chili di pesce siluro pescato illegalmente nel Po

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viadana (Mantova), 25 settembre 2025 –  Doveva essere un normale controllo alla circolazione stradale, eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana, ma  dall’ispezione di un furgone sono spuntati 350 chili di pesce pescato illegalmente e trasportato senza la prevista refrigerazione. La scorsa notte, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un furgone Iveco Daily. Oltre al controllo dei documenti degli occupanti del mezzo,  i militari hanno chiesto di poter ispezionare il cassone del mezzo e hanno così trovato una quantità elevata di pesce, tra l’altro trasportato non utilizzando la prevista refrigerazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

viadana fermati per un controllo nel furgone trovati 350 chili di pesce siluro pescato illegalmente nel po

© Ilgiorno.it - Viadana, fermati per un controllo: nel furgone trovati 350 chili di pesce siluro pescato illegalmente nel Po

In questa notizia si parla di: viadana - fermati

viadana fermati controllo furgoneViadana, fermati per un controllo: nel furgone trovati 350 chili di pesce siluro pescato illegalmente nel Po - Non solo, la pesca era stata eseguita mediante uno storditore e la merce veniva trasportata senza la prevista refrigerazione. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Viadana Fermati Controllo Furgone