Viadana fermati per un controllo | nel furgone trovati 350 chili di pesce siluro pescato illegalmente nel Po

Viadana (Mantova), 25 settembre 2025 – Doveva essere un normale controllo alla circolazione stradale, eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana, ma dall’ispezione di un furgone sono spuntati 350 chili di pesce pescato illegalmente e trasportato senza la prevista refrigerazione. La scorsa notte, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un furgone Iveco Daily. Oltre al controllo dei documenti degli occupanti del mezzo, i militari hanno chiesto di poter ispezionare il cassone del mezzo e hanno così trovato una quantità elevata di pesce, tra l’altro trasportato non utilizzando la prevista refrigerazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

