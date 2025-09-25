Via Ostiense c’è una fermata fantasma | aspetta di essere riattivata da 3 anni
Sulla via Ostiense, all’altezza di Vitinia, sono presenti due fermate dell’autobus, una per ciascun lato della strada. Quella in direzione Eur, però, non è in funzione da quasi quattro anni.Perché è arrivata la sospensioneLa storia della “fermata fantasma” è singolare. È stata sospesa, a seguito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: ostiense - fermata
#Roma #viabilità #ferrovie lavori per la nuova fermata Pigneto, nel weekend modifiche per FL1 e FL3. Circolazione ferroviaria interrotta tra Tiburtina e Ostiense https://bit.ly/47N8u7h - X Vai su X
TRA ROMA TIBURTINA E ROMA OSTIENSE Nei fine settimana del 19 – 21 e 26 – 28 settembre coinvolti alcuni treni Intercity, Intercity Notte e Regionale delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Cesano/Viterbo attività propedeutiche alla realizz Vai su Facebook