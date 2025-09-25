Via libera del Senato al Dipartimento Sud | Strategia unitaria

Ilmattino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  La Zes Unica rappresenta un passo in avanti concreto verso il rilancio del sistema economico e produttivo del Mezzogiorno in linea anche con gli obiettivi del Pnrr. In quest?ottica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

via libera del senato al dipartimento sud strategia unitaria

© Ilmattino.it - Via libera del Senato al Dipartimento Sud: «Strategia unitaria»

In questa notizia si parla di: libera - senato

Riforma della giustizia: via libera del Senato all’articolo 2 sulla separazione delle carriere dei magistrati

Separazione delle carriere, via libera del Senato all’articolo 2

Separazione carriere, via libera del Senato all’articolo 2: muro duro delle opposizioni

Dl "Terra dei Fuochi", ok del Senato. Dai rifiuti al Dipartimento per il Sud, le novità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dl 'Terra dei Fuochi', ok del Senato. Lo riporta tg24.sky.it

via libera senato dipartimentoStretta sui rifiuti, primo sì a decreto su terre fuochi - Primo via libera, con fiducia, al Senato, con 91 sì e 55 no, al decreto terre dei fuochi, il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 luglio che modifica il codice dell'ambiente e ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Senato Dipartimento