Via la Coca-Cola dai distributori del Comune | la richiesta dei dipendenti

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Escludere dai distributori automatici presenti nelle sedi del Comune di Napoli i prodotti a marchio Coca Cola sulla scorta delle iniziative di boicottaggio promosse su scala mondiale dal movimento Bds (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni). È l'appello pro Gaza promosso da 150 dipendenti del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

