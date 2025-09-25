Via la Coca-Cola dai distributori del Comune | la richiesta dei dipendenti
Escludere dai distributori automatici presenti nelle sedi del Comune di Napoli i prodotti a marchio Coca Cola sulla scorta delle iniziative di boicottaggio promosse su scala mondiale dal movimento Bds (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni). È l'appello pro Gaza promosso da 150 dipendenti del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: coca - cola
Trump cambia anche la Coca-Cola: addio a uno storico ingrediente
Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais
Oltre 7mila pezzi iconici di Coca-Cola, la collezione di una vita dei coniugi Alessandrini diventa museo a Rio Salso
Carolina porterà la Fiamma Olimpica per la Coca Cola alle olimpiadi invernali di Milano / Cortina mosaico di Carolina polaroid 2025 by Maurizio Galimberti ©? @carolina.santarelli @affrescoevents @polaroid @cocacolait @cocacola - facebook.com Vai su Facebook
Coca Cola Village, anche Cristina D'Avena tra i protagonisti - X Vai su X
