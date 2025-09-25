Via il ritratto di Biden dalla Walk of Fame alla Casa Bianca | ecco con cosa l' ha sostituito Trump
Le immagini del nuovo assetto della Walk of Fame della Casa Bianca, ripreso in un video diventato virale sul web, hanno scatenato un acceso dibattito negli Stati Uniti: stando a quanto riferito nelle scorse ore, Donald Trump avrebbe deciso di far sostituire il ritratto di Joe Biden con l'immagine di un'autopenna che genera proprio la firma del suo predecessore su un foglio bianco. Questa novità relativa alla "Presidential Walk of Fame", recentemente installata alla Casa Bianca, sembra un modo per ironizzare su Biden e rilanciare ancora una volta le accuse spesso arrivate da parte Repubblicana, e del Tycoon in particolar modo, di un eccessivo e improprio utilizzo dell' autopenna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
