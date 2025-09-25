Via Francigena progetti con i giovani Belgioioso Linarolo e Pavia fanno rete
Dare linfa a quei progetti realizzati o che si stanno realizzando coi fondi Pnrr valorizzando la via Francigena con il coinvolgimento dei più giovani. È questo l’obiettivo del progetto “ Crescere sulla Francigena “ redatto dalle Amministrazioni comunali di Belgioioso (ente capofila), Linarolo e Pavia con le associazioni Babele, Calypso e Decumano est. "L’iniziativa è nata da una collaborazione tra enti – spiega la vicesindaca di Pavia, Alice Moggi – associazioni e assessorati che hanno lavorato per promuovere il turismo". Il progetto ha ottenuto un finanziamento da Fondazione Cariplo di 500mila euro che è stato cofinanziato dal Comune per 150mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
