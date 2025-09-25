Vespa chi legge Punti di vista tra persone fatti e attualità

Pontedera, 25 settembre 2025 – Prende il via oggi il festival letterario Vespa chi legge!, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Il programma, ricco di titoli e personaggi, è ideato e organizzato dalla Fondazione Piaggio in collaborazione con Giuseppe Pino, per il ciclo “Punti di vista. Persone, fatti, attualità”. Il Festival si apre venerdì 26 settembre, alle 18.30, con la presentazione del volume di Nicoletta Romanoff Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio (Rizzoli 2025). L’autrice ne parlerà con la giornalista Sarah Esposito. Lunedì 29 settembre, alle18.30, Alan Friedman presenterà, in dialogo con Enrico Salvadori, per molti anni caposervizio della redazione di Viareggio de La Nazione, attualmente cura una sua rubrica a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, il suo La fine dell’impero americano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

