Vertenza Ac Boilers fumata bianca sulla reindustrializzazione | un nuovo futuro per i 130 dipendenti in cassa integrazione
Alla fine è arrivata la fumata bianca, con un importante passo avanti verso la rinascita di Ac Boilers, l'ex stabilimento di Ansaldo Caldaie a Gioia del Colle dove era a rischio il futuro di 130 lavoratori. Dopo i colloqui con i sindacati negli scorsi mesi, è stato annunciato ieri durante un.
L'annuncio dell'accordo preliminare è stato dato ieri durante il tavolo di confronto nella sede romana del Ministero delle Imprese e del Made in Italy da Az IImpianti, società attiva nei settori della ...
Svolta nella vertenza Sofinter: lo stabilimento AC Boilers di Gioia del Colle, specializzato nella produzione di caldaie per impianti di generazione di energia elettrica, sarà ceduto ad AZ Impianti, s ...