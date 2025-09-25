Verstappen correrà in Ferrari | la data dell’esordio in Germania

(Adnkronos) – Max Verstappen correrà in Ferrari e farà il suo esordio in GT3 sabato 27 settembre. Il fuoriclasse olandese prenderà parte al prossimo round della Nls, la celebre Nürburgring Langstrecken-Serie. La gara durerà oltre quattro ore, inizierà alle 12 e vedrà al via oltre un centinaio di macchine. Max ha scelto per il debutto .

In questa notizia si parla di: verstappen - correr

