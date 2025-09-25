Verstappen corre con la Ferrari al Nurburgring durante la pausa della F1 | sfrutta subito la nuova patente
Max Verstappen sfrutta la patente speciale ottenuta da pochissimo e debutta in GT3 al Nürburgring con la Ferrari 296 del team Emil Frey Racing: correrà la 4 ore dell'NLS.
Max Verstappen corre al Nurburgring nella pausa della Formula 1: vuole prendere la patente speciale
Helmut Marko ha confermato che Max Verstappen potrà correre la 24h del Nürburgring, ma ora dovrà decidere lui #nring #24hnurburgring #nürburgring #nordschleife #grünehölle #greenhell
Max Verstappen ha debuttato con successo nelle gare GT al Nürburgring, ottenendo la licenza per correre in GT3. Ora punta alla celebre 24 Ore del 2026, un obiettivo ambizioso che potrebbe affiancarsi (o forse sostituire) alla sua stagione in Formula 1.
Caro Max Verstappen, che domini dalla F1 al sim fino al Nurburgring con Ferrari: ti manca solo la missione impossibile (per favore, pensaci) - Il prossimo 27 settembre Max Verstappen farà il suo esordio in gara al Nurburgring Nordschleife con una vettura GT3, la Ferrari 296, in occasione di una corsa dalla durata di 4 Ore.
Ufficiale: Verstappen debutta in GT3 al Nordschleife al volante di una Ferrari 296 - Max Verstappen vivrà un sogno nel weekend correndo una 4 ore al Ring con il compagno di team Chris Lulham al volante della Ferrari 296 GT3 ...