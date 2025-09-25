Verstappen corre con la Ferrari al Nurburgring durante la pausa della F1 | sfrutta subito la nuova patente

Max Verstappen sfrutta la patente speciale ottenuta da pochissimo e debutta in GT3 al Nürburgring con la Ferrari 296 del team Emil Frey Racing: correrà la 4 ore dell'NLS. 🔗 Leggi su Fanpage.it

verstappen corre ferrari nurburgringCaro Max Verstappen, che domini dalla F1 al sim fino al Nurburgring con Ferrari: ti manca solo la missione impossibile (per favore, pensaci) - Il prossimo 27 settembre Max Verstappen farà il suo esordio in gara al Nurburgring Nordschleife con una vettura GT3, la Ferrari 296, in occasione di una corsa dalla durata di 4 Ore. Secondo mowmag.com

Ufficiale: Verstappen debutta in GT3 al Nordschleife al volante di una Ferrari 296 - Max Verstappen vivrà un sogno nel weekend correndo una 4 ore al Ring con il compagno di team Chris Lulham al volante della Ferrari 296 GT3 ... Si legge su formulapassion.it

