Verso Milan-Napoli tra gli azzurri mancherà Buongiorno
Brutte notizie in arrivo da Castel Volturno in vista di Milan-Napoli. Alessandro Buongiorno salterà la sfida per infortunio. Lo riporta la 'Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom
Inter, Nuovo San Siro: nerazzurri e Milan verso l’accordo con Sala
Milan, la rivoluzione continua: un centrocampista verso la Premier
Verso Milan-Lecce, #Allegri ha già sciolto i dubbi: niente Terracciano, tra i pali ci sarà #Maignan ? #milanpress
#Milan, parlano #Leao e #Capello. #CoppaItalia, le ultime di #formazione verso il Lecce
