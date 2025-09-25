Verso Milan-Napoli tra gli azzurri mancherà Buongiorno

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte notizie in arrivo da Castel Volturno in vista di Milan-Napoli. Alessandro Buongiorno salterà la sfida per infortunio. Lo riporta la 'Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Napoli, tra gli azzurri mancherà Buongiorno

