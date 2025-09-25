Verso Milan – Napoli novità da Castel Volturno | le ultime sulla formazione e non solo
Il Napoli ha già messo nel mirino la prossima partita del campionato di Serie A, contro il Milan: arrivano novità proprio dal centro sportivo di Castel Volturno. Dopo la vittoria contro il Pisa, ottenuta con non pochi patemi, il Napoli in questi giorni è al lavoro per preparare la sfida contro il Milan. Nella partita in programma domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio San Siro, gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a una prova non banale per impensierire la compagine rossonera, che è sicuramente tra quelle più in forma in questo inizio di stagione. C’è già chi indica la squadra allenata da Massimiliano Allegri come tra le più autorevoli candidate alla lotta Scudetto, motivo per cui i partenopei hanno la possibilità di mandare un messaggio forte e chiaro a tutta la Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: verso - milan
Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom
Inter, Nuovo San Siro: nerazzurri e Milan verso l’accordo con Sala
Milan, la rivoluzione continua: un centrocampista verso la Premier
#Leao, Allegri sorride: la buona notizia verso Milan-Napoli - X Vai su X
#Milan, parlano #Leao e #Capello. #CoppaItalia, le ultime di #formazione verso il Lecce Vai su Facebook
Verso Milan-Napoli, prosegue la vendita dei biglietti: info e costi - Nella partita valevole per la 5° giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo a San Siro contro il Napoli in quello che sarà il primo big- Segnala milannews.it
La vendetta del Milan sul Napoli: “Promesso un posto da titolare” - Il francese è una richiesta esplicita del tecnico livornese e nelle ultime ore il Milan sta ... calciomercato.it scrive