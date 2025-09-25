Verso Milan – Napoli novità da Castel Volturno | le ultime sulla formazione e non solo

Il Napoli ha già messo nel mirino la prossima partita del campionato di Serie A, contro il Milan: arrivano novità proprio dal centro sportivo di Castel Volturno. Dopo la vittoria contro il Pisa, ottenuta con non pochi patemi, il Napoli in questi giorni è al lavoro per preparare la sfida contro il Milan. Nella partita in programma domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio San Siro, gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a una prova non banale per impensierire la compagine rossonera, che è sicuramente tra quelle più in forma in questo inizio di stagione. C’è già chi indica la squadra allenata da Massimiliano Allegri come tra le più autorevoli candidate alla lotta Scudetto, motivo per cui i partenopei hanno la possibilità di mandare un messaggio forte e chiaro a tutta la Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

