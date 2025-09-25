Verso Milan-Napoli Leao è tornato ad allenarsi in gruppo | PM News

Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo in vista di Milan-Napoli, prossima partita di campionato, dopo più di un mese di stop per infortunio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leao Milan, importanti aggiornamenti sul portoghese da Milanello! Verso la sfida contro il Napoli filtra che… - Le ultimissime notizie Rafael Leão è pronto a fare il suo ritorno in campo con il Milan do ... milannews24.com scrive

verso milan napoli leaoMilan/Napoli: Leao verso una possibile convocazione - Vorrebbe esserci, così come il suo tecnico vorrebbe poter contare su di lui. Secondo ilnapolionline.com

