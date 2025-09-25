Verso la distinzione tra consumo e abuso di alcol Ecco come il nuovo dossier delle Nazioni Unite potrebbe salvare il vino
La nuova dichiarazione politica sulle malattie non trasmissibili dell’Onu introduce il concetto di harmful consumption e non fa riferimento al divieto di promozione e pubblicità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: verso - distinzione
Squallore, senza distinzione di colori. Giocatori costretti a farsi insultare in silenzio dalla propria curva, senza poter obiettare. Chissà perché non vanno mai verso le tribune e i distinti. Come se quei tifosi non avessero ugualmente pagato il biglietto. Cancro ine - X Vai su X
Gelé é l’espressione della femminilità, delle emozioni...della sicurezza in te stessa, è la voglia di sentirti unica con la propria personalità, il desiderio di distinzione, è un atto di amore verso te stessa indossando un capo esclusivo di design e di alta sartoria itali - facebook.com Vai su Facebook