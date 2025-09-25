Verso il processo a Begoña Gómez Sanchez annaspa

Il termine legale è malversazione di fondi pubblici, reato che configura l’utilizzo illecito di contributi o finanziamenti pubblici. Ed è l’accusa con la quale ieri è stata rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez: secondo il giudice Juan Carlos Peinado, avrebbe fatto uso indebito di risorse pubbliche affidando alla sua assistente Cristina Álvarez, dipendente dello Stato, compiti attinenti alla sfera personale e non al suo ruolo istituzionale. Una vicenda che coinvolge anche il delegato del governo per la città di Madrid, Francisco Martín, che tra il 2021 e il 2023 ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell’Ufficio del primo ministro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

