Veronica De Nitto uccisa negli Usa | quattro anni senza giustizia Il padre lancia un appello a Giorgia Meloni
“La morte di mia figlia non può rimanere nel silenzio. E' una giovane donna uccisa all'estero e sembra che sia stata dimenticata. Da quattro anni e nove mesi aspettiamo giustizia". E' il padre di Veronica De Nitto a parlare e a riaccendere i riflettori sull'atroce omicidio della figlia avvenuto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Veronica De Nitto uccisa negli Usa, l’appello del padre a Giorgia Meloni
Veronica De Nitto uccisa negli Usa, l'appello del padre a Giorgia Meloni
Sgozzata e bruciata a Daly City: Veronica De Nitto uccisa a 34 anni - Una notte che per una donna ha significato la nascita della propria figlia, e per sua sorella la morte. Si legge su dilei.it
Veronica De Nitto uccisa e bruciata dal fidanzato, Renato Briseno ancora latitante dopo tre anni. I fratelli chiedono aiuto a Giorgia Meloni: «Devono arrestarlo» - La donna italiana è stata uccisa il 15 gennaio 2021 nel suo appartamento di Daly City, a sud di San Francisco, dal ... Segnala leggo.it