Verona Juve non solo Rapuano | niente designazione in Serie A anche per gli addetti al VAR Aureliano e Massa dopo gli errori del Bentegodi! Le decisioni ufficiali

Verona Juve, non solo Rapuano: anche gli addetti al VAR Aureliano e Massa non sono stati designati in Serie A dopo gli errori del Bentegodi. Dopo le polemiche, arrivano le decisioni. Il giorno del giudizio per la squadra arbitrale di Verona Juve è arrivato: il designatore Gianluca Rocchi ha fermato sia l'arbitro Rapuano che gli addetti al VAR, Aureliano e Massa. Una bocciatura netta, che certifica gli errori commessi al Bentegodi e che hanno pesantemente penalizzato i bianconeri. La "punizione": Rapuano quarto uomo in B. Come anticipato, la gestione della partita non è piaciuta ai vertici arbitrali.

