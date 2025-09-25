Verona Juve non solo Rapuano | niente designazione in Serie A anche per gli addetti al VAR Aureliano e Massa dopo gli errori del Bentegodi! Le decisioni ufficiali

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona Juve, non solo Rapuano: anche gli addetti al VAR Aureliano e Massa non sono stati designati in Serie A dopo gli errori del Bentegodi. Dopo le polemiche, arrivano le decisioni. Il giorno del giudizio per la squadra arbitrale di Verona Juve è arrivato: il designatore Gianluca Rocchi ha fermato sia l’arbitro Rapuano che gli addetti al VAR, Aureliano e Massa. Una bocciatura netta, che certifica gli errori commessi al Bentegodi e che hanno pesantemente penalizzato i bianconeri. La “punizione”: Rapuano quarto uomo in B. Come anticipato, la gestione della partita non è piaciuta ai vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

verona juve non solo rapuano niente designazione in serie a anche per gli addetti al var aureliano e massa dopo gli errori del bentegodi le decisioni ufficiali

© Juventusnews24.com - Verona Juve, non solo Rapuano: niente designazione in Serie A anche per gli addetti al VAR Aureliano e Massa dopo gli errori del Bentegodi! Le decisioni ufficiali

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Ultimissime Juve LIVE: la moviola contro il Verona condanna Rapuano e il VAR, novità in vista del CdA dei bianconeri

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

verona juve rapuano designazioneRocchi e le decisioni sugli arbitri Rapuano, Aureliano e Massa dopo Verona-Juve: nessuno in Serie A - Il capo degli arbitri ha ufficializzato le designazioni per la quinta giornata di campionato: retrocessioni e uno stop dopo la gara del Bentegodi ... Segnala msn.com

verona juve rapuano designazioneRapuano retrocesso in Serie B: il direttore di gara di Verona Juve paga a carissimo prezzo gli errori del match del Bentegodi. I dettagli - Rapuano retrocesso in Serie B: il direttore di gara di Verona Juve paga a carissimo prezzo gli errori del match del Bentegodi. Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Juve Rapuano Designazione