Verona Juve non solo Rapuano | niente designazione in Serie A anche per gli addetti al VAR Aureliano e Massa dopo gli errori del Bentegodi! Le decisioni ufficiali
Verona Juve, non solo Rapuano: anche gli addetti al VAR Aureliano e Massa non sono stati designati in Serie A dopo gli errori del Bentegodi. Dopo le polemiche, arrivano le decisioni. Il giorno del giudizio per la squadra arbitrale di Verona Juve è arrivato: il designatore Gianluca Rocchi ha fermato sia l’arbitro Rapuano che gli addetti al VAR, Aureliano e Massa. Una bocciatura netta, che certifica gli errori commessi al Bentegodi e che hanno pesantemente penalizzato i bianconeri. La “punizione”: Rapuano quarto uomo in B. Come anticipato, la gestione della partita non è piaciuta ai vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Ultimissime Juve LIVE: la moviola contro il Verona condanna Rapuano e il VAR, novità in vista del CdA dei bianconeri
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Rocchi e le decisioni sugli arbitri Rapuano, Aureliano e Massa dopo Verona-Juve: nessuno in Serie A Vai su Facebook
ARBITRI GIORNATA 5 #SERIEA Como-Cremonese: Di Bello Juventus-Atalanta: Sozza Cagliari-Inter: Piccinini Sassuolo-Udinese: Perenzoni Pisa-Fiorentina: Manganiello Roma-Verona: Feliciani Lecce-Bologna: Fourneau Milan-Napoli: Chiffi Parma-Torino: C - X Vai su X
Rocchi e le decisioni sugli arbitri Rapuano, Aureliano e Massa dopo Verona-Juve: nessuno in Serie A - Il capo degli arbitri ha ufficializzato le designazioni per la quinta giornata di campionato: retrocessioni e uno stop dopo la gara del Bentegodi ... Segnala msn.com
Rapuano retrocesso in Serie B: il direttore di gara di Verona Juve paga a carissimo prezzo gli errori del match del Bentegodi. I dettagli - Rapuano retrocesso in Serie B: il direttore di gara di Verona Juve paga a carissimo prezzo gli errori del match del Bentegodi. Secondo juventusnews24.com