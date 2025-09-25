Verona all’orizzonte torna la Roma titolare? Da Hermoso e Wesley a Pellegrini

Sololaroma.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prima metà di settimana perfetta per la Roma, con le vittorie su Lazio e Nizza, ed ora entusiasmo e consapevolezza accumulate in questi giorni devono servire per chiuderla con l’ en-plein. Allorizzonte c’è il Verona, prossimo avversario in visita all’ Olimpico, da non sottovalutare viste le recenti prestazioni contro Cremonese e Juventus. La testa farà la differenza, perché la squadra concentrata vista nelle ultime uscite può far sua la partita facilmente, anche con una fisiologica rotazione degli uomini che Gasperini attuerà in queste prossime settimane (in 8 giorni scaligeri, Lille e Fiorentina, prima della pausa per le Nazionali). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

verona all8217orizzonte torna la roma titolare da hermoso e wesley a pellegrini

© Sololaroma.it - Verona all’orizzonte, torna la Roma titolare? Da Hermoso e Wesley a Pellegrini

In questa notizia si parla di: verona - orizzonte

verona all8217orizzonte torna romaVerona, domani alle 15 parla Zanetti. Mosquera pronto al rientro - I prossimi avversari della Roma sono tornati subito al lavoro dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di ieri contro il Venezia ... Segnala ilromanista.eu

Hellas Verona, il ds Sogliano: "Baldanzi era convinto di venire, la Roma ha detto no" - Il direttore sportivo Sean Sogliano parlerà a breve in conferenza stampa per fare un punto sui giocatori entrati e usciti in questi mesi estivi. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Verona All8217orizzonte Torna Roma