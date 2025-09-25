Verona all’orizzonte torna la Roma titolare? Da Hermoso e Wesley a Pellegrini
Una prima metà di settimana perfetta per la Roma, con le vittorie su Lazio e Nizza, ed ora entusiasmo e consapevolezza accumulate in questi giorni devono servire per chiuderla con l’ en-plein. All’orizzonte c’è il Verona, prossimo avversario in visita all’ Olimpico, da non sottovalutare viste le recenti prestazioni contro Cremonese e Juventus. La testa farà la differenza, perché la squadra concentrata vista nelle ultime uscite può far sua la partita facilmente, anche con una fisiologica rotazione degli uomini che Gasperini attuerà in queste prossime settimane (in 8 giorni scaligeri, Lille e Fiorentina, prima della pausa per le Nazionali). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Festival Esordienti 2025 È Final Eight Con una grande prestazione i nostri Esordienti battono la formazione della RN Verona per 9 a 7 Rientriamo così tra le prime 8 Società d'Italia categoria Esordienti Affronteremo ai quarti l'Ekipe Orizzonte per cont - facebook.com Vai su Facebook
