Vernice rossa contro la polizia alla Farnesina | nuova provocazione dei pro Pal

Questo pomeriggio un corteo delle solite sigle, con i soliti partecipanti, ha attraversato Roma puntando verso la Farnesina. Lo slogan è sempre lo stesso "blocchiamo tutto". Sono studenti dei collettivi universitari, dei collettivi degli studenti medi, coordinati dalle realtà che da circa tre anni sono riuscite a inserirsi nelle istituzioni scolastiche facendo proselitismo sui temi di moda del momento. E l'obiettivo è solo uno: creare disordini e disturbare l'ordine costituito. Perché queste stesse sigle che hanno raggiunto la "popolarità" con le manifestazioni per l'anarchico Alfredo Cospito, ora l'hanno dimenticato: c'è la Palestina da seguire, che sui social fa più engagement e nelle scuole ha più impatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

