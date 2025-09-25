Verdi Jazz Orchestra riporta la luce Un viaggio nella grande musica
Questa sera la VJO (Verdi Jazz Orchestra) in concerto alla Sala Verdi del Conservatorio alle ore 20; in scena " Oscurità " un nuovo progetto di Alberto Mandarini che ne cura anche la regia, partecipazione di Stefano Sando, voce italiana di Robert De Niro, musiche di Alberto Mandarini, Blu, M42, Yluc Song, Torquemada, Golem, Il Grande Sole, testi di Giuseppe Manfridi, Dante Alighieri; alla tromba Ingrid Jensen, al Andrea Andreoli trombone. "Sin dall’inizio, l’intento di quest’opera è stato quello di indagare gli aspetti più profondi e nascosti dell’oscurità dell’Uomo. Un viaggio affrontato musicalmente attraverso composizioni originali e testi scelti con cura, che conduce progressivamente verso l’inevitabile esplosione della luce", racconta Mandarini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Verdi Jazz Orchestra riporta la luce. Un viaggio nella grande musica; Best of Tour, Glenn Miller Orchestra in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
