Mastica amaro Simone Venturi dopo la sconfitta del suo Prato in casa del Tau. Un ko che il tecnico biancazzurro ritiene immeritato. "E’ difficile commentare questa gara: abbiamo subito tre tiri in porta. Sicuramente meritavamo almeno un punto. C’è stata qualche ingenuità di troppo da parte nostra sulle loro occasioni da rete e nel primo tempo ci siamo spenti dopo aver subito l’1-1, soffrendo negli ultimi 20 minuti. Ma nella ripresa c’è stata una grande reazione e si è giocato a una porta sola". Eppure il bicchiere è decisamente più vuoto che pieno. "Siamo ancora troppo fragili. Non si può andare nel panico sugli unici due cross pericolosi del Tau. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Venturi arrabbiato per il risultato: "Fragili, ma si meritava un punto"