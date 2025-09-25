Venturi arrabbiato per il risultato | Fragili ma si meritava un punto
Mastica amaro Simone Venturi dopo la sconfitta del suo Prato in casa del Tau. Un ko che il tecnico biancazzurro ritiene immeritato. "E' difficile commentare questa gara: abbiamo subito tre tiri in porta. Sicuramente meritavamo almeno un punto. C'è stata qualche ingenuità di troppo da parte nostra sulle loro occasioni da rete e nel primo tempo ci siamo spenti dopo aver subito l'1-1, soffrendo negli ultimi 20 minuti. Ma nella ripresa c'è stata una grande reazione e si è giocato a una porta sola". Eppure il bicchiere è decisamente più vuoto che pieno. "Siamo ancora troppo fragili. Non si può andare nel panico sugli unici due cross pericolosi del Tau.
In questa notizia si parla di: venturi - arrabbiato
