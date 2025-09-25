Ventiduenne ferito nella notte a Napoli | Mi hanno provocato e poi accoltellato
Un 22enne napoletano è stato ferito con una coltellata in piazza Carlo III, a Napoli; sarebbero stati tre giovanissimi, a lui sconosciuti, che lo avrebbero aggredito senza apparente motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ventiduenne accoltellato nella notte a Napoli, indagini della Ps - Ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che non conosceva che, senza ragione, gli hanno sferrato dei fendenti. Secondo ansa.it
Napoli, ventiduenne accoltellato nella notte in piazza Carlo III - Un ragazzo di 22 anni si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini con ferite da arma da taglio alla mano, riferendo di essere ... Si legge su agro24.it