ventiduenne accoltellato nella notte a napoli indagini della polizia

Ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che non conosceva che, senza ragione, gli hanno sferrato dei fendenti. E' quanto un 22enne ha riferito alla Polizia di stato allertata dall'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove il giovane si è recato per farsi medicare delle ferite da punta e da taglio alla mano. Il ragazzo ha detto che l'episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte, in piazza Carlo III. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato Montecalvario.

