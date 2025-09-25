Al momento, le autorità di Venezuela e Colombia stanno monitorando la situazione per verificare nelle prossime ore eventuali ripercussioni sulla popolazione delle regioni coinvolte. In nessuno dei casi, comunque, è stato segnalato un allarme tsunami. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Venezuela, terremoto di magnitudo 6.2 sconvolge il Paese: la scossa sentita anche in Colombia