Venezuela terremoto di magnitudo 6.2 sconvolge il Paese | la scossa sentita anche in Colombia

Ildifforme.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, le autorità di Venezuela e Colombia stanno monitorando la situazione per verificare nelle prossime ore eventuali ripercussioni sulla popolazione delle regioni coinvolte. In nessuno dei casi, comunque, è stato segnalato un allarme tsunami. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

venezuela terremoto di magnitudo 62 sconvolge il paese la scossa sentita anche in colombia

© Ildifforme.it - Venezuela, terremoto di magnitudo 6.2 sconvolge il Paese: la scossa sentita anche in Colombia

In questa notizia si parla di: venezuela - terremoto

venezuela terremoto magnitudo 62Scossa di magnitudo 6.2 scuote il nord-ovest del Venezuela - Il governo venezuelano non ha ancora fornito informazioni dettagliate sulle conseguenze ... Segnala msn.com

Terremoto in Venezuela, scosse di magnitudo 6.3 in poche ore: avvertito anche in Colombia - Secondo lo United States Geological Survey (USGS), l’ epicentro è stato localizzato a 24 km ... Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Terremoto Magnitudo 62