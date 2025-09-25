Venezuela scossa magnitudo 6.2

2.16 Un terremoto di magnitudo 6,2 ha scosso Caracas e gran parte del Venezuela occidentale senza riportare danni materiali o vittime. Secondo l'U.S. Geological Survey, l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 7,8 km e a 24 km da Mene Grande, città petrolifera in un'area scarsamente popolata dello stato occidentale di Zulia. Il Servizio geologico colombiano ha collocato il sisma a una magnitudo di 6.1, profondità ridotta e lo ha descritto come un "evento sismico internazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it