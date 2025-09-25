Venezuela scossa magnitudo 6.2
2.16 Un terremoto di magnitudo 6,2 ha scosso Caracas e gran parte del Venezuela occidentale senza riportare danni materiali o vittime. Secondo l'U.S. Geological Survey, l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 7,8 km e a 24 km da Mene Grande, città petrolifera in un'area scarsamente popolata dello stato occidentale di Zulia. Il Servizio geologico colombiano ha collocato il sisma a una magnitudo di 6.1, profondità ridotta e lo ha descritto come un "evento sismico internazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Forte terremoto in Venezuela, avvertito anche in Colombia - Un forte terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre il Venezuela, con effetti avvertiti in diverse città della Colombia. gazzettadiparma.it scrive
Scossa di terremoto di magnitudo 6.1 nel nord-ovest del Venezuela - Il sisma ha avuto l'epicentro nella comunità di Mene Grande, a oltre 600 chilometri dalla capitale Caracas ... Da msn.com