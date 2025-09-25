Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Deluse da un avvio stagionale stentato, le due squadre devono vincere per risalire la classifica. Venezia vs Spezia si giocherà sabato 27 settembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. VENEZIA VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ci si aspettava molto di più dai lagunari, freschi di retrocessione e protagonisti di un mercato importante. Invece la squadra di Stroppa ha raccolto soltanto cinque punti in 4 partite, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Adesso c’è bisogno di riprendere la marcia per raggiungere l’obiettivo promozione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Venezia vs Spezia, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla