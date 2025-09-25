Vendite di auto nell' UE ad agosto mercato stabile Le elettriche sfiorano il 16% delle immatricolazioni
Con un calo dello 0,1% il mercato europeo conferma l'andamento ondivago delle immatricolazioni. Buone notizie per l'elettrico che pesa per il 15,8% delle vendite. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: vendite - auto
Cina: crescita a due cifre di produzione, vendite auto a gen-giu
Vendite Tesla Italia 2024, 15.641 auto acquistate, -5,5% sul 2023, gamma di modelli datata e prezzi troppo alti
Polestar migliora le vendite: +51% auto consegnate dal 2024 in un semestre
In Europa +4,7% le vendite di auto in agosto. Dati Acea, dall'inizio dell'anno +0,4%. Elettriche 15,8% del mercato Ue. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
In Europa +4,7% le vendite di auto in agosto. Dati Acea, dall'inizio dell'anno +0,4%. Elettriche 15,8% del mercato Ue #ANSA - X Vai su X
Mercato auto Ue, +4,7% le vendite ad agosto. Stellantis +2,2% e quota mercato negli 8 mesi al 14,9% - 349, in aumento del 4,7% rispetto allo stesse mese di un anno fa. Riporta msn.com
BYD supera Tesla nelle vendite UE per il secondo mese consecutivo - Il produttore cinese di veicoli elettrici BYD ha venduto tre volte più auto nuove nell’Unione Europea il mese scorso rispetto ad agosto 2023, superando Tesla per il secondo mese ... Secondo it.investing.com