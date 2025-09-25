Vendite auto in Europa ad agosto 2025 +4,7% su base annua 791.349 vs 755.473 e -13,5% rispetto a luglio 791.349 vs 1.085356

Stellantis in ripresa con Fiat e Alfa Romeo, crescono i marchi cinesi ACEA ha diffuso i dati delle immatricolazioni di auto in Europa per agosto 2025. Le vendite sono aumentate per il secondo mese consecutivo su base annua: 791.349 contro 755.473. Rispetto a luglio si è verificato un calo imp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vendite auto in Europa, ad agosto 2025 +4,7% su base annua (791.349 vs 755.473) e -13,5% rispetto a luglio (791.349 vs 1.085.356)

