Vendite auto in Europa ad agosto 2025 +4,7% su base annua 791.349 vs 755.473 e -13,5% rispetto a luglio 791.349 vs 1.085356
Stellantis in ripresa con Fiat e Alfa Romeo, crescono i marchi cinesi ACEA ha diffuso i dati delle immatricolazioni di auto in Europa per agosto 2025. Le vendite sono aumentate per il secondo mese consecutivo su base annua: 791.349 contro 755.473. Rispetto a luglio si è verificato un calo imp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: vendite - auto
Cina: crescita a due cifre di produzione, vendite auto a gen-giu
Vendite Tesla Italia 2024, 15.641 auto acquistate, -5,5% sul 2023, gamma di modelli datata e prezzi troppo alti
Polestar migliora le vendite: +51% auto consegnate dal 2024 in un semestre
Le vendite di auto elettriche sono cresciute del 24 per cento in Europa, mentre sono crollate quelle di auto a benzina e diesel. Ecco i modelli più venduti nei mesi scorsi ? https://l.euronews.com/xHjt - X Vai su X
In Europa +4,7% le vendite di auto in agosto. Dati Acea, dall'inizio dell'anno +0,4%. Elettriche 15,8% del mercato Ue. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
In Europa +4,7% le vendite di auto in agosto - Nel mese di agosto In Europa Occidentale (Ue + Efta + Regno Unito) sono state immatricolate 791. Segnala ansa.it
In Europa +4,7% le vendite di auto in agosto, cresce Stellantis - Nel mese di agosto In Europa Occidentale (Ue + Efta + Regno Unito) sono state immatricolate 791. Si legge su msn.com