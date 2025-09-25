Vendita San Siro il Consiglio comunale si apre tra polemiche e fischi

Si apre tra le polemiche il Consiglio comunale convocato oggi, giovedì 25 settembre, per la delibera di vendita dello stadio Meazza e delle aree di San Siro connesse. Durante il discorso della vice sindaca, Anna Scavuzzo, dalla tribuna e dall'aula si sono levati fischi e mormorii, diventati più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

