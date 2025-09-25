Milano, 25 settembre 2025 – L’Italia resta indietro rispetto all’Europa nella mobilità elettrica, con solo il 10,5% di veicoli elettrici contro una media europea del 24% e percentuali molto più alte registrate in Norvegia (96,1%) e Svezia (61,3%). Nella prima metà del 2025, le immatricolazioni di auto elettriche in Italia e nell’UE-27 sono state molto inferiori alle previsioni del 2021 (-47%) rafforzando le ipotesi di un notevole ritardo nel raggiungimento delle scadenze fissate dall’Unione Europea. Se prosegue questo trend, l’UE raggiungerà la riduzione del 55% di emissioni di CO2 non prima del 2032 e l’obiettivo zero emissioni oltre il 2040, invece che nel 2035 come previsto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Veicoli elettrici: Europa e Italia viaggiano a due velocità