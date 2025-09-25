Vasto i video dello stupro di gruppo proiettati in aula | processati due minori

Le immagini degli abusi subiti da una 14enne, ripresi e poi diffusi sui social, sono diventate ieri la prova più cruda di un processo che scuote l'Abruzzo. Nell'aula del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, il silenzio è stato rotto solo dalla proiezione di quei video, lasciando una ferita profonda nella madre della giovane vittima, che ha lasciato l'aula in lacrime. Sul banco degli imputati ci sono due ragazzi, oggi di 16 e 17 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata e diffusione di materiale pedopornografico. L'inganno e la violenza: la ricostruzione dei fatti. La vicenda, come riportato dai quotidiani locali Il Centro e Il Messaggero, risale a due anni fa nella città costiera di Vasto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

