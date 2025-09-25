Vasto digitalizza lo stato civile | dal 26 settembre certificati solo online
Dal 26 settembre 2025, a Vasto si cambia: l'Ufficio di Stato Civile entrerà ufficialmente nella piattaforma nazionale Ansc(Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile). Da domani, quindi, tutti gli atti – dalle nascite ai decessi, passando per matrimoni, divorzi e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
