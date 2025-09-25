Varsavia una biblioteca in metro per i pendolari
L’entusiasmo con cui i media italiani e internazionali hanno salutato l’apertura della nuovissima Metrotheka di Varsavia è forse il sintomo più evidente del timore diffuso che la pratica della lettura . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: varsavia - biblioteca
Varsavia, nasce "Metroteka": la biblioteca in metropolitana "anti-cellulare"
Si chiama “Metroteka” la biblioteca inaugurata pochi giorni fa in una stazione della metropolitana della capitale polacca. Pensato per incentivare la lettura tra i cittadini di Varsavia, il servizio offre ai viaggiatori un vasto catalogo di libri e aree studio gratuite. - facebook.com Vai su Facebook
Si chiama “Metroteka” la biblioteca inaugurata in una stazione della metropolitana della capitale polacca. Pensato per incentivare la lettura tra i cittadini di Varsavia, il servizio offre ai viaggiatori un vasto catalogo di libri e aree studio gratuite. - X Vai su X
Varsavia, una biblioteca in metro per i pendolari; A Varsavia ha aperto una biblioteca anti-smartphone in una stazione della metro; A Varsavia inaugurata Metroteka, biblioteca in metropolitana senza smartphone.
CULTURA – La Metroteka, la prima biblioteca sotterranea del mondo - Ha aperto in una fermata della metropolitana di Varsavia: un’iniziativa nata per combattere il pericoloso calo di vendite librarie e di lettori registrati nel Paese ... Segnala quotidianocanavese.it
A Varsavia nasce la biblioteca in metropolitana - A Varsavia, in Polonia, ha aperta una biblioteca molto particolare, si trova sottoterra e si chiama Metroteka ed la prima biblioteca sotterranea situata in una metropolitana. Come scrive r101.it