Vanno ai domiciliari i due 17enni arrestati dopo gli scontri e la guerriglia in Stazione Centrale

Andranno agli arresti domiciliari il ragazzo e la ragazza di 17 anni arrestati e condotti al carcere minorile Beccaria in seguito agli scontri in Stazione Centrale al termine del corteo in solidarietà alla popolazione di Gaza che si è svolto a Milano lunedì 22 settembre.Lo ha stabilito la giudice. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: vanno - domiciliari

Evade dai domiciliari per la festa in suo onore, i video vanno su Tiktok: di nuovo in carcere

Coppia spaccia droga. I due vanno ai domiciliari

"Giustizia per Federico": Al Tribunale di Roma familiari e amici del ragazzo travolto a #Terracina. “Queste persone vanno fermate”, no del padre ai domiciliari per il 49enne accusato di omicidio stradale aggravato da omissione di soccorso. #chilhavisto? https:/ - X Vai su X

Vicenza, investe poliziotto con auto rubata e fugge: identificato il responsabile, evaso dai domiciliari - facebook.com Vai su Facebook

Scontro a Milano durante il corteo per Gaza, due minorenni vanno agli arresti domiciliari: l'accusa di «resistenza aggravata» - Dopo il corteo e la tensione, la giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come misura cautelare gli arresti domiciliari per i ... Da ilmessaggero.it

Scontri a Milano, due studenti 17enni escono dal carcere: andranno agli arresti domiciliari - La giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come misura cautelare gli arresti domiciliari per i due studenti di un liceo milanese, un ... Lo riporta leggo.it