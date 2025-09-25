Vanno ai domiciliari i due 17enni arrestati dopo gli scontri e la guerriglia in Stazione Centrale

Andranno agli arresti domiciliari il ragazzo e la ragazza di 17 anni arrestati e condotti al carcere minorile Beccaria in seguito agli scontri in Stazione Centrale al termine del corteo in solidarietà alla popolazione di Gaza che si è svolto a Milano lunedì 22 settembre.Lo ha stabilito la giudice. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

