Vannacci candidato presidente Regionali scossone nel centrodestra | i retroscena
La campagna elettorale in Puglia è entrata in una fase delicata e, a due mesi dal voto, il centrodestra continua a non avere un candidato condiviso da tutta la coalizione. Una situazione che genera tensioni crescenti, con i leader nazionali e locali incapaci di trovare la sintesi, mentre la base degli elettori e dei militanti mostra sempre più impazienza. La data del voto, fissata ufficialmente per il 23 e 24 novembre con la firma del decreto del presidente uscente Michele Emiliano, incombe, e l’incertezza appare ormai insostenibile. Nelle ultime ore è circolata un’ipotesi che potrebbe stravolgere gli equilibri: la Lega, stanca dei continui rinvii, starebbe valutando seriamente la possibilità di correre da sola, proponendo un nome forte e identitario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: vannacci - candidato
Elezioni regionali in Toscana: Tomasi candidato presidente dal Centrodestra. Anche Vannacci al tavolo. “Scelta che va oltre la coalizione”
Il centrodestra alla ricerca del candidato presidente per la Puglia: sfuma l'ipotesi Vannacci
Telesveva. . Elezioni regionali, il centrodestra senza un candidato: in campo D'Attis e Gemmato, salgono le quotazioni di Annese, smentisce Vannacci. Nella Bat è scontro in Forza Italia. Il servizio di Roberto Straniero #puglia #bat #elezioni #politica #centrode - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, ipotesi Lega: corsa solitaria in Puglia con Vannacci candidato governatore - X Vai su X
"Vannacci candidato? No, non è una boutade" - Fonti della Lega confermano l'ipotesi dell'ex generale come candidato del centrodestra. Lo riporta rainews.it
Regionali, ipotesi Lega: corsa solitaria in Puglia con Vannacci candidato governatore - Il partito di Salvini potrebbe rompere il fronte del centrodestra anche in reazione all'immobilismo degli alleati ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it