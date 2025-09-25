Vannacci candidato presidente Regionali scossone nel centrodestra | i retroscena

La campagna elettorale in Puglia è entrata in una fase delicata e, a due mesi dal voto, il centrodestra continua a non avere un candidato condiviso da tutta la coalizione. Una situazione che genera tensioni crescenti, con i leader nazionali e locali incapaci di trovare la sintesi, mentre la base degli elettori e dei militanti mostra sempre più impazienza. La data del voto, fissata ufficialmente per il 23 e 24 novembre con la firma del decreto del presidente uscente Michele Emiliano, incombe, e l’incertezza appare ormai insostenibile. Nelle ultime ore è circolata un’ipotesi che potrebbe stravolgere gli equilibri: la Lega, stanca dei continui rinvii, starebbe valutando seriamente la possibilità di correre da sola, proponendo un nome forte e identitario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it