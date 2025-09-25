Vandali contro lo studio legale | minacce e insulti antisemiti contro avvocato ebreo
Il clima di odio che attanaglia il nostro Paese sta raggiungendo vette insostenibili. Le vittime sono molto spesso ebrei cui vengono addossate le colpe di quanto avviene a Gaza, come successo oggi a Roma, dove è stata vandalizzata la sede di un noto studio legale e commerciale. Hanno staccato la targa con scritto «Luzon & Partners», scrivendo all'avvocato ebreo Alex Luzon, che ricopre anche il ruolo di consigliere della Comunità Ebraica, «boia» e «guardarti le spalle». Un atto commentato dall'ambasciatore israeliano Jonathan Peled come «vile e inaccettabile. Nessuna giustificazione, nessuna indifferenza: l'antisemitismo va condannato sempre, senza ambiguità». 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: vandali - studio
Genova - Ennesimo sfregio a Norma Cossetto, la città ostaggio dei vandali antagonisti. L’altra sera i soliti vandali, approfittando del buio della notte, come nel loro stile, hanno divelto per l’ennesima volta la targa che a Genova ricorda il sacrificio di Norma Cos - facebook.com Vai su Facebook
Vandali alla Lozer, ufficio legale in campo per ottenere il risarcimento dei danni. Il sindaco Basso: «Questa volta non bastano le sanzioni» - Il sindaco Alessandro Basso con l'Ufficio legale del Comune sta studiando un'iniziativa per far risarcire i danni ai ... Riporta ilgazzettino.it
Lodi: vandali contro la scuola Arcobaleno, tre assalti a colpi di pietre in un mese - Un’escalation di vandalismi sta colpendo la scuola primaria Arcobaleno, nel quartiere San Fereolo di Lodi ... Come scrive ilgiorno.it