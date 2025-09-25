Vandali contro lo studio legale | minacce e insulti antisemiti contro avvocato ebreo

Il clima di odio che attanaglia il nostro Paese sta raggiungendo vette insostenibili. Le vittime sono molto spesso ebrei cui vengono addossate le colpe di quanto avviene a Gaza, come successo oggi a Roma, dove è stata vandalizzata la sede di un noto studio legale e commerciale. Hanno staccato la targa con scritto «Luzon & Partners», scrivendo all'avvocato ebreo Alex Luzon, che ricopre anche il ruolo di consigliere della Comunità Ebraica, «boia» e «guardarti le spalle». Un atto commentato dall'ambasciatore israeliano Jonathan Peled come «vile e inaccettabile. Nessuna giustificazione, nessuna indifferenza: l'antisemitismo va condannato sempre, senza ambiguità». 🔗 Leggi su Iltempo.it

