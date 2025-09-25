Valmadrera laboratorio urbano | gli studenti del Politecnico progettano la città accessibile

Valmadrera diventa un laboratorio a cielo aperto per ripensare l'urbanistica in chiave accessibile e inclusiva. Il Comune lecchese ha siglato una convenzione con il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco e l'associazione REsilienceLAB APS per coinvolgere gli studenti del quinto anno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: valmadrera - laboratorio

Conosciamo meglio il Santuario di San Martino! Mercoledì 1° ottobre 2025, con la Dott.ssa Virgilio! Con Parrocchia di Valmadrera Info: https://www.comune.valmadrera.lc.it/it/eventi/conosciamo-meglio-il-santuario-di-san-martino-aspetti-storici-artist - facebook.com Vai su Facebook

Valmadrera laboratorio urbano: gli studenti del Politecnico progettano la città accessibile - Il comune lecchese sperimenta l'urbanistica inclusiva con l'ateneo milanese: dal pratone di Parè a piazza Citterio, analisi e proposte per eliminare le barriere architettoniche ... leccotoday.it scrive

Un laboratorio urbano in evoluzione: "Studenti e ricerca, aziende e cittadini. Entro il 2032 qui 70mila persone" - A dieci anni da Expo 2015, quell’area che per sei mesi ha accolto milioni di persone da tutto il mondo è diventata molto più di un ricordo: oggi è un laboratorio urbano in continua evoluzione. Lo riporta ilgiorno.it