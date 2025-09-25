Valeria Bruni Tedeschi e la violenza subita da bambina | L' ho elaborata condividendola con un' amica

L'attrice e regista, ora al cinema con Duse, si racconta: dalla morte del fratello Virginio ai conflitti con la sorella Carla.

valeria bruni tedeschi violenza“Ho elaborato la violenza sessuale subita da piccola perché non l’ho vissuto da sola. Ero con la mia amica Silvia”: Valeria Bruni Tedeschi a Verissimo - L'attrice si confessa a Verissimo: dalla violenza condivisa con l'amica Silvia, all'adozione dei figli, fino al rapporto con la sorella Carla ... Segnala ilfattoquotidiano.it

valeria bruni tedeschi violenzaValeria Bruni Tedeschi, il giovane fidanzato, la morte del fratello, la sorella Carla: «I ritocchini? Se uno tocca il viso allora deve rifare tutto il resto» - Reduce dalla presentazione del suo ultimo lavoro "Duse" al festival del cinema di Venezia Valeria Bruni Tedeschi arriva nello studio di Verissimo domenica 21 settembre. leggo.it scrive

