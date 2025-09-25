Valditara | Divieto dei cellulari rispettato dalle scuole studenti condividono la necessità di disintossicarsi
Le prime settimane del nuovo anno scolastico hanno registrato un'accoglienza positiva del divieto dei cellulari nelle scuole superiori, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la trasmissione 24 Mattino su Radio24. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
