Valditara | Divieto dei cellulari rispettato dalle scuole studenti condividono la necessità di disintossicarsi

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime settimane del nuovo anno scolastico hanno registrato un'accoglienza positiva del divieto dei cellulari nelle scuole superiori, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la trasmissione 24 Mattino su Radio24. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

