Valdichiana futuro 4Green Nasce il laboratorio europeo del turismo rurale sostenibile Agroalimentare di qualità
La Valdichiana Senese punta al futuro nasce, così, Valdichiana4Green, il laboratorio europeo per un turismo rurale sostenibile. In un’epoca in cui le parole sostenibilità, innovazione e comunità sono più che mai centrali, la Valdichiana Senese non resta a guardare. Anzi, accelera. Con il progetto Valdichiana4Green, il territorio toscano si candida a diventare un modello europeo di rigenerazione rurale, connettendo turismo, agricoltura, tecnologia e partecipazione civica. Non è solo una buona pratica, è una scommessa concreta su un futuro più verde, più digitale, più inclusivo. Lo fa insieme a una rete internazionale di esperti, imprese e istituzioni, selezionata tra le dieci esperienze più promettenti del continente dal programma Horizon Europe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: valdichiana - futuro
“Vino a Frontiere – Il futuro della Valdichiana Doc tra qualità e barriere commerciali, dazi, opportunità e sfide”
Per Mps si apre ora il tempo delle decisioni: dal futuro in Borsa di Mediobanca alla possibilità di una fusione. Ieri Rocca Salimbeni ha chiuso con successo l’offerta pubblica di acquisto e scambio sulla storica banca d’affari di Milano... - facebook.com Vai su Facebook
Valdichiana, futuro 4Green. Nasce il laboratorio europeo del turismo rurale sostenibile. Agroalimentare di qualità.
Valdichiana, futuro 4Green. Nasce il laboratorio europeo del turismo rurale sostenibile. Agroalimentare di qualità - Il progetto è stato costruito grazie alla visione Acta in collaborazione con Ecotrans e selezionato tra le 10 soluzioni innovative che confluiranno in una Meta Serach Platform . Scrive lanazione.it
Il futuro della Valdichiana. Energia dalle rinnovabili. Due milioni ai Comuni - In arrivo 2 milioni di euro destinati all’ Area Interna Valdichiana Senese per la produzione energetica da fonti rinnovabili e per interventi di efficientamento energetico. Riporta lanazione.it