Valdichiana, futuro 4Green. Nasce il laboratorio europeo del turismo rurale sostenibile. Agroalimentare di qualità.

La Valdichiana Senese punta al futuro nasce, così, Valdichiana4Green, il laboratorio europeo per un turismo rurale sostenibile. In un’epoca in cui le parole sostenibilità, innovazione e comunità sono più che mai centrali, la Valdichiana Senese non resta a guardare. Anzi, accelera. Con il progetto Valdichiana4Green, il territorio toscano si candida a diventare un modello europeo di rigenerazione rurale, connettendo turismo, agricoltura, tecnologia e partecipazione civica. Non è solo una buona pratica, è una scommessa concreta su un futuro più verde, più digitale, più inclusivo. Lo fa insieme a una rete internazionale di esperti, imprese e istituzioni, selezionata tra le dieci esperienze più promettenti del continente dal programma Horizon Europe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

