Valbisagno | affidato al Politecnico di Milano lo studio sulla mobilità

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha approvato l’affidamento di un incarico al Politecnico di Milano per realizzare uno studio approfondito sulla situazione del traffico e della mobilità in Valbisagno. Il lavoro sarà guidato dal professor Pierluigi Coppola e verrà formalizzato attraverso una determinazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: valbisagno - affidato

