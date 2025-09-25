Valbisagno | affidato al Politecnico di Milano lo studio sulla mobilità
La giunta comunale ha approvato l'affidamento di un incarico al Politecnico di Milano per realizzare uno studio approfondito sulla situazione del traffico e della mobilità in Valbisagno. Il lavoro sarà guidato dal professor Pierluigi Coppola e verrà formalizzato attraverso una determinazione.
¦ APPELLO ALLA SINDACA SILVIA SALIS E AL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO ¦ E' GIUNTO IL MOMENTO DI NON DISCRIMINARE PIÙ LA MEDIA VALBISAGNO DA STAGLIENO A STRUPPA E I COMUNI DELL'ENTROTERRA ¦ I c - facebook.com
Viabilità a Genova, Salis: "Accordo con il Politecnico di Milano per trovare un nuovo sistema di mobilità per la Valbisagno" - E poi ci sarà il professor Coppola che lo seguirà in prima persona.