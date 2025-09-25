Vacanze-bidone al mare L’affittacamere truffatore

Il copione era sempre lo stesso: annunci di appartamenti da sogno in Riviera, foto accattivanti, prezzi allettanti e la promessa di un’estate a due passi dal mare. Solo che quelle case non esistevano. E quando le famiglie, dopo aver versato la caparra, arrivavano a Rimini con valigie e bambini al seguito, trovavano soltanto porte chiuse, indirizzi fasulli e un’estate già segnata dall’incubo di una truffa. Al centro del processo a Rimini c’è un 62enne originario di Bari. A suo carico sono diversii capi di imputazione, frutto di una lunga serie di raggiri che hanno visto cadere nella rete almeno undici persone, da ogni parte d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vacanze-bidone al mare. L’affittacamere truffatore

