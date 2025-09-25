Va a funghi con gli amici e si perde nei boschi | recuperato dall' elicottero dei vigili del fuoco

Ancora un cercatore di funghi disperso nei boschi del Vco. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 settembre, i vigili del fuoco sono infatti intervenuti in Val Vigezzo, nel comune di Druogno, per la ricerca un 67enne che era andato a funghi con un gruppo di amici, ma aveva smarrito l'orientamento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Ricerche disperate nei boschi di Medicina: era uscita a funghi, ma non è più tornata. E’ sparita da giorni - La donna era partita insieme al marito: esperta camminatrice, conosce molto bene quella zona. Da msn.com

Si perde nei boschi del Valdarno per cercare funghi, è stato ritrovato dai soccorsi - I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sono intervenuti intorno alle ore 15 di lunedì 15 settembre per una ricerca a persona in località San Giustino V. Riporta corrierediarezzo.it