Almeno venti persone che indossavano maschere e alcune portavano picconi e pistole hanno fracassato astucci di gioielli e sono fuggiti con borse piene di oggetti durante una rapina in una gioielleria della Baia di San Francisco, hanno detto le autorità. Il video della rapina di lunedì mostra un flusso di persone che indossano maschere che coprono l’intero volto che entrano nella gioielleria e poi usano i picconi per rompere le teche di vetro e ripulirle. Le porte del negozio si sono chiuse dopo che i ladri erano entrati a causa delle misure di sicurezza messe in atto dopo che il negozio era stato precedentemente derubato, e almeno una delle persone ha sparato con una pistola contro la porta per uscire, ha detto la polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, venti rapinatori con picconi e pistole in una gioielleria