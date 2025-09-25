Usa-Ue | Prodi ' Trump all' Onu roba da matti minati a fondo valori universalistici'
Roma, 25 set (Adnkronos) - "Nella politica estera l'obiettivo di Trump è mettersi d'accordo con gli altri due comandanti non democratici del mondo, passo per passo, e chi viene condannato e messo alla berlina sono proprio i valori europei. Il discorso dell'altro ieri all'Onu è una roba da matti, mina a fondo i valori universalistici". Lo ha detto Romano Prodi nel suo intervento all'incontro 'Esiste ancora l'Occidente' alla sala Matteotti della Camera. "I valori che dà l'America oggi è difficile farli convivere con l'universalismo politico e teorico con cui sono cresciuto. Con Trump c'è una rottura nel discorso universalistico, una profondissima rottura nel discorso universalistico che è la base fondamentale dell'occidente", ha spiegato l'ex premier e presidente della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it
