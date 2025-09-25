Usa richiamano centinaia generali da tutto il mondo per vertice top secret

Webmagazine24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti convocano centinaia di generali e ammiragli americani, anche quelli dislocati in altri paesi, per un meeting al momento top secret. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha convocato militari da tutto il mondo per un summit in programma martedì prossimo a Quantico, in Virginia. Al momento, il motivo della convocazione . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

