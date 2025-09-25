Usa nato un cucciolo di gorilla allo zoo di Cincinnati
Allo Zoo e Giardino Botanico di Cincinnati, in Ohio, è nato un cucciolo di gorilla. La mamma, Gladys, ha 12 anni ed è al suo primo parto: ha dato alla luce un maschietto e tutto sembra procedere bene. Gladys era arrivata allo zoo nel 2013 da piccola, proprio perché la sua mamma non aveva mostrato l’istinto materno. Ora, tocca a lei affrontare la maternità per la prima volta. Anche il papà, Mbeli, 23 anni, è al suo primo cucciolo. Secondo i responsabili dello zoo, resterà in disparte, ma vigilerà e proteggerà la madre e il piccolo all’interno del gruppo sociale. I gorilla di pianura occidentale sono una specie in pericolo critico, con meno di 175. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: nato - cucciolo
Un cucciolo di leopardo delle nevi è nato allo zoo di Chester
Evento allo zoo di Fasano: è nato un cucciolo di gorilla
Nato un cucciolo di gorilla allo zoosafari di Fasano: è il primo in Italia dopo 50 anni
Un nuovo cucciolo di ippopotamo è nato martedì allo Zoo di Basilea Per ora non si conoscono né il sesso né il nome, ma il piccolo gode di ottima salute e può già essere ammirato dai visitatori nella zona esterna La mamma Helvetia (34 anni) e il papà - facebook.com Vai su Facebook
Nato un secondo cucciolo di gorilla allo Zoosafari di Fasano (ma anche lui non vedrà mai la foresta) - X Vai su X
Usa, nato un cucciolo di gorilla allo zoo di Cincinnati - (LaPresse) Allo Zoo e Giardino Botanico di Cincinnati, in Ohio, è nato un cucciolo di gorilla. Segnala stream24.ilsole24ore.com
A Fasano due cuccioli di gorilla nati in meno di un mese: non accadeva da 50 anni - Da mezzo secolo non nascevano due cuccioli di gorilla in Italia a distanza tanto ravvicinata: ecco la splendida storia dello Zoosafari di Fasano ... Da libero.it